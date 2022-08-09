www.techinsider «Сталкеры» в логове «Аллигаторов»: уникальные кадры Ка-52 Группа так называемых «индустриальных туристов» или, как их чаще величают — «сталкеров», смогла пробраться на военный аэродром Веретье около города Остров в Псковской области.