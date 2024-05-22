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Глава офиса президента Ирана обнародовал новые подробности крушения вертолета Раиси

Глава офиса президента Ирана обнародовал новые подробности крушения вертолета Раиси

Причиной страгедии могли стать внезапно изменившиеся погодные условия.Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в одном из вертолетов эскорта погибшего Эбрахима Раиси, рассказал о подробностях крушения и событиях после него.

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