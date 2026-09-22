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Царьград

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В Ростовской области ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую после ссоры с отцом

В Ростовской области ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую после ссоры с отцом

Полиция разыскивает 15-летнюю Дарью Егорову, которая после ссоры с отцом утром 21 сентября уехала из Усть-Донецка в Шахты и перестала выходить на связь.

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