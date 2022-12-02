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Цены кроссовера для внутреннего рынка уже известны

Цены кроссовера для внутреннего рынка уже известны

﻿﻿Цены на кроссовер для домашнего рынка уже известны В сентябре этого года Subaru XV сменила поколение и имя — отныне на всех рынках модель будет называться Crosstrek.

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