«Укатил в Париж на очередное свидание»: Зеленского раскритиковали за визит во Францию вместо поддержки горящей Одессы

В Киеве высказали недовольство поездкой Зеленского во Францию на фоне ударов по Одессе Стоп-кадр видео в соцсетях Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер должен оставаться в стране в такое сложное время, а не разъезжать по Европе.