В Тверской области автоинспекторы провели экскурсию для ребят из детского лагеря

Дорожные полицейские Вышневолоцкого городского округа пригласили к себе в гости ребят из пришкольного лагеря средней образовательной школы № 5 Вышнего Волочка.
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