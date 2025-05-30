ДНР направит дополнительные средства на ремонт дорог Донецка и Макеевки

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Дополнительные средства, распределенные правительством РФ, в ДНР направят на ремонт 131,5 км дорог крупнейших по населению городов региона — Донецка и Макеевки, сообщили ТАСС в министерстве транспорта республики.
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