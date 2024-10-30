Трамп прокомментировал высказывание Байдена о его сторонниках

Лидеры Демократической партии не могут руководить США, так как они ненавидят американцев. Так 30 октября кандидат в президенты Дональд Трамп в ходе митинга прокомментировал высказывание президента Джо Байдена о его сторонниках.
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