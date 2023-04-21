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«Мне стали говорить, что он предатель». Во время Чеченской войны около 1000 солдат были попавшими без вести. Как бедные матери их искали

В ходе 2-х чеченских войн свыше 1 000 российских бойцов получили статус пропавших без вести. Многих из них искали их родители, порой лично ходя по чеченским городам и аулам с фото сыновей и расспрашивая местных, не знают ли они что-нибудь про них.

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