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Царьград

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МЧС России объявило штормовое предупреждение в Иркутской области

МЧС России объявило штормовое предупреждение в Иркутской области

МЧС России предупредило о шторме в Иркутской области 4 октября. В северных районах ожидаются сильные осадки и ветер до 14 м/с, возможны отключения электричества.

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