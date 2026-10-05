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Выставка «Тюменская марка – 2026» сменила курс с прилавков на заводы

Выставка «Тюменская марка – 2026» сменила курс с прилавков на заводы

ТЮМЕНЬ, 5 октября, ФедералПресс. В Тюмени завершилась ежегодная выставка «Тюменская марка», которая в этом году прошла в принципиально новом формате.

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