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Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынка

Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынка

  Дипломат Буякевич предрек Европе скорое выпадение из числа глобальных рыночных игроков Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности  Дипломат Буякевич предрек Европе скорое выпадение из числа глобальных рыночных игроков Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич в эфире телеканала «Россия 24» предрек, что Европа в скором времени неизбежно выпадет из числа глобальных игроков рынка.

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