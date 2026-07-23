В Башкортостане после атаки БПЛА загорелась нефтеперекачивающая станция «Транснефть — Урал». По данным СМИ, беспилотники атаковали ЛПДС в районе села Субханкулово — объект, обеспечивающий приём, хранение и перекачку нефти по магистральным трубопроводам https://t.