В Ивановский молокозавод инвестируют миллиард рублей

Соглашение об этом подписано на полях Петербургского международного экономического форума.Решение об инвестировании в развитие ивановского молокозавода до миллиарда рублей приняла компания «РумелкоАгро-Молоко».
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