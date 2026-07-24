Франция передала Британии командование контингентом «коалиции желающих» Британия приняла от Франции командование многонациональной коалицией сил так называемой.
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Франция передала Британии командование контингентом «коалиции желающих» Британия приняла от Франции командование многонациональной коалицией сил так называемой.
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