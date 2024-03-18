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Немецкая бабушка бросила всё и переехала в Россию

Немецкая бабушка бросила всё и переехала в Россию

Юрий Кот Это не фейк. Это вариант футбольной формы футболистов Германии. Всё-таки здорово, что мы от них становимся всё дальше.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
У меня друзья в Германии. Некоторых уже нет, но с их детьми я общаюсь и ездила неоднократно в гости. Так вот...у них климат не очень-то хороший...особенно в восточной части...постоянная сырость, дожди мерзкие. Кошмар что зимой, что летом.
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3 час.
Людмила Лиханова
Если для тебя Россия это раша, то КТО ты? А в Германии ничуть не лучше там свои большие проблемы были а сейчас так вообще кошмар. Своими глазами неоднократно видела все их &quot;прелести&quot; особенно быта , вода, эл/энергия и пр. И работа, работа, работа...
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3 час.
Ингерман Ланская
Чё деитца та!!! Из совдепии, помнится, Все стремились сбежать. А тут, глядитко, В Россию ломятся табунами. Подобное было только при Царях ...
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2 час.

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