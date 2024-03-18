Немецкая бабушка бросила всё и переехала в Россию

Людмила Лиханова У меня друзья в Германии. Некоторых уже нет, но с их детьми я общаюсь и ездила неоднократно в гости. Так вот...у них климат не очень-то хороший...особенно в восточной части...постоянная сырость, дожди мерзкие. Кошмар что зимой, что летом.

Людмила Лиханова Если для тебя Россия это раша, то КТО ты? А в Германии ничуть не лучше там свои большие проблемы были а сейчас так вообще кошмар. Своими глазами неоднократно видела все их "прелести" особенно быта , вода, эл/энергия и пр. И работа, работа, работа...