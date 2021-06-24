Vash-Otdyh.BY Самая оберегаемая тайна Египта. Небесный саркофаг Имхотепа Сложно сказать верили ли всерьез нацистские руководители в таинственную корону древнего царя, следы цивилизации которого прячутся в Египте до сих пор, как самый большой секрет.