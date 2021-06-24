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Самая оберегаемая тайна Египта. Небесный саркофаг Имхотепа

Самая оберегаемая тайна Египта. Небесный саркофаг Имхотепа

Vash-Otdyh.BY Самая оберегаемая тайна Египта. Небесный саркофаг Имхотепа Сложно сказать верили ли всерьез нацистские руководители в таинственную корону древнего царя, следы цивилизации которого прячутся в Египте до сих пор, как самый большой секрет.

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Александр Романченко
"...Так называемый фундамент и первые ряды пирамиды, были выложены не из примитивных каменных блоков, а из обработанных и отшлифованных сегментов из красного и черного гранита. Ученые внезапно осознали, что сама пирамида Джоссера, хотя немецкие археологи называли это место в то время гробницей Имхотепа, построена с целью скрыть некое, более древнее сооружение. И шахта ведет на уровень, который никак не может считаться постройкой древнеегипетских зодчих. А значит и саркофаг, и тоннели - это свидетельство следов доегипетской цивилизации, которая никак не вписывается в классическую историю Древнего Мира. ..."
Николай Берлизов
Что курил автор этого опуса? В декабре 1942 года немцы ученые и неученые находились очень далеко от пирамиды Джосера - в Тунисе - после разгрома у Эль-Аламейна в ноябре того же года. Напоминаю, если не знали: пирамида Джосера находится на окраине города Каира в районе Эль-Гиза. Фашисты туда не дошли.
абрам вербин
фашисты у пирамиды Лжесера в 42 году???!!! !Война же идёт!

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