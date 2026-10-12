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Результаты: Третий этап Тура Кюсю-2026

@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); На велогонке в Миядзаки, протяженность которой составила 123,6 км, победу одержал Иво Оливейра из команды Uae Team Emirates Xrg с временем 2:34:46.

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