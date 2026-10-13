Ученые ОмГУПС создали гибридную модель управления движением поездов с применением ИИ

Исследователи Омского государственного университета путей сообщения разработали инновационную гибридную модель, объединяющую классические физические уравнения движения поездов с современными алгоритмами машинного обучения.
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