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Израильские учёные связали экстремальную погоду с изменением электрического поля

Израильские учёные связали экстремальную погоду с изменением электрического поля

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима выяснили, что изменения электрического поля в пустыне Негев влияют на экстремальные погодные явления.

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