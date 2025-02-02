Инспекторы ГИБДД на дорогах предъявляют требование, отказ от которого – лишение прав до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей Ольга БезродняяГосударственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) активно ведет борьбу с пьяными за рулем и могут оштрафовать или лишить прав на 1,5-2 года.