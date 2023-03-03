Сбежавшего из Узбекистана мошенника задержали в Уссурийске

В Уссурийске росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске. При выяснении личности выяснилось, что мужчина совершил мошеннические действия на территории Республики Узбекистан, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Росгвардию.