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Сбежавшего из Узбекистана мошенника задержали в Уссурийске

Сбежавшего из Узбекистана мошенника задержали в Уссурийске

В Уссурийске росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске. При выяснении личности выяснилось, что мужчина совершил мошеннические действия на территории Республики Узбекистан, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Росгвардию.

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