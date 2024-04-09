Маслянистой пленкой покрылась река Обь в районе набережной в Новосибирске

В ведомстве VN.ru сообщили, что направили эту информацию в Росприроднадзор. «Это федеральный объект, поэтому мы только помогаем информацией, обратной связи нам не дают», – прокомментировал пресс-секретарь министра экологии Кирилл Цветков.
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