«Билайн» предупредил о новой схеме мошенничества с «дешевыми» тарифами

Мошенники придумали очередную схему обмана граждан: они звонят потенциальным жертвам, представляясь операторами связи, предлагают якобы непубличные или скидочные мобильные тарифы, а затем просят перевести деньги якобы для «гарантии подключения», сообщает РИА Новости со ссылкой на «Билайн».