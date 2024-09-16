«Билайн» предупредил о новой схеме мошенничества с «дешевыми» тарифами

Мошенники придумали очередную схему обмана граждан: они звонят потенциальным жертвам, представляясь операторами связи, предлагают якобы непубличные или скидочные мобильные тарифы, а затем просят перевести деньги якобы для «гарантии подключения», сообщает РИА Новости со ссылкой на «Билайн».
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