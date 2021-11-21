Русская весна

115 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Иванов
    Есть в происходящем два момента: 1)С момента развала СССР , в обеих странах, на Украине и в России, у власти воры, эт...Ситуация на грани...
  • ОМСДОН
    Пару дней назад говорили, что Россия атакует в сочельник. Ну что скажешь, разведка работает.😂Авиаудары, танков...
  • Александр
    Мили Емеля, твоя неделя.Авиаудары, танков...

США открыто вкладываются в убийство людей на Донбассе

США открыто вкладываются в убийство людей на Донбассе

Про Украину вроде всё понятно. После Майдана хаос, полная сумятица и предельная бестолковщина во всём: утрата промышленности, сельского хозяйства, науки, авиапрома и вообще любого «прома», развал системы управления государством, потеря территорий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх