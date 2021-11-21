США открыто вкладываются в убийство людей на Донбассе

Про Украину вроде всё понятно. После Майдана хаос, полная сумятица и предельная бестолковщина во всём: утрата промышленности, сельского хозяйства, науки, авиапрома и вообще любого «прома», развал системы управления государством, потеря территорий.
Про Украину вроде всё понятно. После Майдана хаос, полная сумятица и предельная бестолковщина во всём: утрата промышленности, сельского хозяйства, науки, авиапрома и вообще любого «прома», развал системы управления государством, потеря территорий.
Свежие комментарии