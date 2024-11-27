Сам себе мастер
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Сам себе мастер

162 031 подписчик

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Дом в деревенском стиле своими руками: старые вещи, новые истории

Дом в деревенском стиле своими руками: старые вещи, новые истории

Сегодня мы отправимся в гости к семье, которая решила бросить городскую жизнь и обрести новую жизнь в деревне.

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Комментарии
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Светлана Разные
Сельский дом это прежде всего функциональное помещение, где находятся только функциональные вещи.  И одна-две для украшения.  А тут какой-то склад никому не нужных тряпок,  корзинок, картинок, картонок, чайников, которые никогда не будут использованы, и всё это в абсолютно несочетаемом виде. Лавка старья, а не дом. Как там жить, среди всего этого хлама? Для людей в таком доме нет места!   Как убираться? Как что-то делать?  Все поверхности, кроме обеденного стола, заставлены каким-то никому не нужным хламом. Синий шкаф  —  да ради бога, почему нет.  Но синий шкаф в комнате с жёлтыми стенами и красным ковром  —  перебор, блин.  У меня глаза заболели от этих фото.
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18 час.
ЛЗ
Людмила Зборчая
Это потому что автор все картинки взял с европейского и американского стиля.
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15 час.
Мария Ваняшева
А мне очень нравится,воздух,пение птиц,полная тишина,семейного счастья желаю.
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