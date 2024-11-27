Дом в деревенском стиле своими руками: старые вещи, новые истории

Светлана Разные

Сельский дом это прежде всего функциональное помещение, где находятся только функциональные вещи. И одна-две для украшения. А тут какой-то склад никому не нужных тряпок, корзинок, картинок, картонок, чайников, которые никогда не будут использованы, и всё это в абсолютно несочетаемом виде. Лавка старья, а не дом. Как там жить, среди всего этого хлама? Для людей в таком доме нет места! Как убираться? Как что-то делать? Все поверхности, кроме обеденного стола, заставлены каким-то никому не нужным хламом. Синий шкаф — да ради бога, почему нет. Но синий шкаф в комнате с жёлтыми стенами и красным ковром — перебор, блин. У меня глаза заболели от этих фото.