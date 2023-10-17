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Названы цены на аренду жилья на популярных у россиян новогодних направлениях

Названы цены на аренду жилья на популярных у россиян новогодних направлениях

Если учитывать цены посуточной аренды жилья в октябре 2023 года, на новогодние праздники дешевле всего загородную недвижимость можно будет снять в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, а квартиры — в Вологодской и Костромской областях.

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