НАТО заходит к российским границам с другой стороны

Людмила Полищук

Уже пишут об этом не впервые... А мы что - просто ждём? Или что-то предпринимаем, чтобы НАТО не внедрился на чужую территорию и не стал разделителем между Россией и Китаем? Никогда не думала, что буду плакать и жалеть, что нет Сталина и Жириновского! По-моему, нужны уже более радикальные меры по защите своей страны и её населения. Реверансы и сдержанные послания хороши для мирного времени. А сейчас, когда враг руководствуется только одной мыслью: уничтожить Россию и русский народ, игнорируя все законы: и государственные, и общечеловеческие, и морально-этические, и духовные... надо бы подсобраться всем и каждому, чтобы дать серьёзный отпор, способный остановить это безумство... Предлагаю надеть на западных агрессоров смирительные рубашки и поместить в надлежащее место для умалишённых для дальнейшего лечения.