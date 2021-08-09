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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

Ученые сообщили, что фенофибрат способен уничтожить коронавирус на 70 процентов

Ученые сообщили, что фенофибрат способен уничтожить коронавирус на 70 процентов

Международная группа исследователей выявила препарат, который способен уничтожить новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в клетках человека.

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