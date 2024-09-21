Великие тени ис...
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Великие тени истории

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  • Sobering
    Колчак, при всей его патриотичности, был жутким англофилом. Он даже принял присягу британской короне и именно поэтому...Адмиралъ и его по...
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Антон Палыч врывается в дарвинскую тему

Провидение дало роду человеческому для вырытая из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы.

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