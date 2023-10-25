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Физики РАН выяснили причину распространения различных типов молниевых разрядов

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что наличие локализованных зон повышенной напряженности электрического поля при развитии отрицательных лидеров молнии способствует их ступенчатому распространению.

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