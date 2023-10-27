Дмитриевская родительская суббота станет последним днем поминовения усопших в 2023 году Елена МишинаВ последнюю субботу октября, 28-го числа месяца, 2023 года православная церковь отмечает особый день поминовения усопших, именуемый Дмитриевской субботой.
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