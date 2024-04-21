Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлен обновлённый Nissan Qashqai, Lamborghini выпустила камуфляжную спецверсию Huracan Sterrato, Haval сделал новый кроссовер H6, Maserati выпустила самый быстрый в мире электрокабриолет GranCabrio Folgore, а Citroen показал новый C3 Aircross для Европы.