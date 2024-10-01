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Царьград

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"Врачи и то были в шоке": В день похорон детей сосед одним фактом обнулил версию отравления дихлофосом, другим - пельменями

"Врачи и то были в шоке": В день похорон детей сосед одним фактом обнулил версию отравления дихлофосом, другим - пельменями

Сосед многодетной семьи из Красной Сопки опроверг версии отравления дихлофосом и пельменями. В день похорон детей он заявил журналистам, что они обе несостоятельны, и привёл обоснования: "Врачи и то были в шоке".

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Комментарии
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Слава Белый
А версию о том, что это преднамеренное убийство вообще рассматривали? Дети умерли, родители нет. И беременная мама даже ребёнка не лишилась и никаких последствий для плода? То, что она там рыдает вообще не показатель. Это раз. Соседи? Отношения с ними? Это два! Родственники? Отношения с ними? Три!
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16 час.
Слава Белый
Вытрясти эту деревню от и до надо. В деревне обязательно найдётся тот, кто знает больше других. От людей очень сложно что-то скрыть.
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16 час.
СБ
Слава Белый
Даже любое слово вскольз, нечаянно оброненное может раскрыть не один скелет.
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16 час.

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