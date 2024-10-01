"Врачи и то были в шоке": В день похорон детей сосед одним фактом обнулил версию отравления дихлофосом, другим - пельменями

Слава Белый

А версию о том, что это преднамеренное убийство вообще рассматривали? Дети умерли, родители нет. И беременная мама даже ребёнка не лишилась и никаких последствий для плода? То, что она там рыдает вообще не показатель. Это раз. Соседи? Отношения с ними? Это два! Родственники? Отношения с ними? Три!