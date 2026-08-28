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Царьград

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Минкультуры и Роскино проведут "Ночь кино" 29 августа по всему миру

Минкультуры и Роскино проведут "Ночь кино" 29 августа по всему миру

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 29 августа при поддержке Минкультуры России, охватив более пяти тысяч площадок в России и 60 странах.

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