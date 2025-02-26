Расставание и переезд: жизнь каких знаков зодиака изменится после парада планет 28 февраля

Парад планет 28 февраля позволит Овнам, Ракам, Весам и Скорпионам начать жизнь с чистого листа. Воспользовавшись мощным всплеском энергии, представители этих знаков зодиака смогут осуществить давнюю мечту, разорвать токсичные отношения и открыть для себя новые горизонты, пишет Life.