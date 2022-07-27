На Камчатке полицейские пресекли дачу взятки должностным лицам в особо крупном размере

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району задержан житель города Петропавловска–Камчатского, который пытался дать взятку оперуполномоченному и пограничнику», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.