Стриженова обнажилась перед любовником на глазах у мужа

Супруг телеведущей сделал неожиданное признание. Екатерина Стриженова с любимым питомцем Социальные сетиНа днях во МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля «На дне», одну из главных ролей в котором играет 55-летняя Екатерина Стриженова.
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