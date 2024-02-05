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Стриженова обнажилась перед любовником на глазах у мужа

Стриженова обнажилась перед любовником на глазах у мужа

Супруг телеведущей сделал неожиданное признание. Екатерина Стриженова с любимым питомцем Социальные сетиНа днях во МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля «На дне», одну из главных ролей в котором играет 55-летняя Екатерина Стриженова.

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