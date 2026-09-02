👀Куда пойти? Что посмотреть? С 03 сентября кинотеатр РОДИНА приглашает на новинки! В прокате комедия,семейный фильм "МОЙ ПАПА-МЕДВЕДЬ 2" и комедия "НЕ ПО-ДЕТСКИ".
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