Дмитрий Медведев не исключил появления в России новых регионов

Об этом заместитель председателя Совета безопасности России рассказал в ходе XXII съезда партии «Единая Россия» Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на XXII съезде партии «Единая Россия» 14 декабря в Москве, заявил о возможности расширения территории страны.