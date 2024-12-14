Дмитрий Медведев не исключил появления в России новых регионов

Об этом заместитель председателя Совета безопасности России рассказал в ходе XXII съезда партии «Единая Россия» Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на XXII съезде партии «Единая Россия» 14 декабря в Москве, заявил о возможности расширения территории страны.
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