Лавинная опасность в горах Кабардино-Балкарии: МЧС предупреждает туристов

В горах Кабардино-Балкарии прогнозируется высокая лавинная опасность на выходные. Министерство чрезвычайных ситуаций настоятельно советует туристам ограничиться катанием на размеченных трассах и следить за изменениями погоды.
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