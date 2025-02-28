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Лавинная опасность в горах Кабардино-Балкарии: МЧС предупреждает туристов

Лавинная опасность в горах Кабардино-Балкарии: МЧС предупреждает туристов

В горах Кабардино-Балкарии прогнозируется высокая лавинная опасность на выходные. Министерство чрезвычайных ситуаций настоятельно советует туристам ограничиться катанием на размеченных трассах и следить за изменениями погоды.

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