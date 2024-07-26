Украинский офицер Литвин призвал власти снизить мобилизационный возраст

Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин в эфире телеканала "Киев-24" заявил, что власти Украины должны снизить возраст мобилизации, из-за недостатка личного состава в частях на передовой.
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