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ТАСС

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ВС РФ при помощи "Гераней" поразили логистический центр на окраине Киева

ВС РФ при помощи "Гераней" поразили логистический центр на окраине Киева

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военные при помощи "Гераней" поразили в населенном пункте Чайки на окраине Киева логистический центр, использовавшийся в интересах ВСУ.

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