Неймар, Каземиро, Жезус, Пакета и Рибейро во время ЧМ-2022 зарегистрировались в азиатской лиге по CS:GO

Футболисты сборной Бразилии зарегистрировались в крупной азиатской лиге по CS:GO на FACEIT. Об этом сообщил владелец хаба MESL на FACEIT – крупнейшего азиатского сообщества по CS:GO, в котором играют игроки Среднего Востока, Пакистана Индии.