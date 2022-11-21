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Неймар, Каземиро, Жезус, Пакета и Рибейро во время ЧМ-2022 зарегистрировались в азиатской лиге по CS:GO

Неймар, Каземиро, Жезус, Пакета и Рибейро во время ЧМ-2022 зарегистрировались в азиатской лиге по CS:GO

Футболисты сборной Бразилии зарегистрировались в крупной азиатской лиге по CS:GO на FACEIT. Об этом сообщил владелец хаба MESL на FACEIT – крупнейшего азиатского сообщества по CS:GO, в котором играют игроки Среднего Востока, Пакистана Индии.

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