Средства ПВО сбили ракету Patriot, девять снарядов HIMARS и 140 дронов

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбили в ходе специальной военной операции управляемую ракету американского зенитного-ракетного комплекса Patriot, девять реактивных снарядов американского ракетного комплекса HIMARS и 140 беспилотников.
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