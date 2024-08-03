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Парламентская газета

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Средства ПВО сбили ракету Patriot, девять снарядов HIMARS и 140 дронов

Средства ПВО сбили ракету Patriot, девять снарядов HIMARS и 140 дронов

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбили в ходе специальной военной операции управляемую ракету американского зенитного-ракетного комплекса Patriot, девять реактивных снарядов американского ракетного комплекса HIMARS и 140 беспилотников.

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