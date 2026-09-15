Спецпосланник США пообещал Лукашенко вернуть "застрявшие" белорусские деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителем президента США Джоном Коулом в Минске © БелТА/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел четвертую за два года встречу со спецпосланником США Джоном Коулом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 112: разыскиваемы...
- Трамп: США никого...
- Н Актриса Любовь То...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым