Спецпосланник США пообещал Лукашенко вернуть "застрявшие" белорусские деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителем президента США Джоном Коулом в Минске © БелТА/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел четвертую за два года встречу со спецпосланником США Джоном Коулом.