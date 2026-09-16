15 самых красивых тюрем и психлечебниц мира

Наверное, немного странно рядом со словом «тюрьма» видеть эпитеты «красивый» и «роскошный», однако есть на земле несколько мест заключения, которые могут считаться шедеврами архитектурной мысли.
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