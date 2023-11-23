Как изменится закон о пчеловодстве в Алтайском крае и почему его не одобряют аграрии?

С 1 сентября 2024 года крестьяне будут обязаны сообщать конкретную дату обработки своих полей от вредителей растений Случаи массовой гибели пчел из-за обработки полей пестицидами и агрохимикатами должны сократиться в Алтайском крае благодаря ужесточению требований по уведомлению населения о предстоящих работах.