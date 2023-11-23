Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    наконец то мозги чиновники включилиВ Госдуме предлож...
  • Алатырка
    Пусть себе эти извинения засунет....... пейсатый.Шарлот извинился ...
  • Стефания Новак
    Это ни слова_ это идеология! И пора дать ответ серьезный! Эта шавка возомнила себя выше всех! думает что его не доста...The Sun: Зеленски...

Как изменится закон о пчеловодстве в Алтайском крае и почему его не одобряют аграрии?

Как изменится закон о пчеловодстве в Алтайском крае и почему его не одобряют аграрии?

С 1 сентября 2024 года крестьяне будут обязаны сообщать конкретную дату обработки своих полей от вредителей растений Случаи массовой гибели пчел из-за обработки полей пестицидами и агрохимикатами должны сократиться в Алтайском крае благодаря ужесточению требований по уведомлению населения о предстоящих работах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх