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Суть Событий

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С Канье Уэстом в Санкт-Петербурге похоже уже все стало понятно окончательно

С Канье Уэстом в Санкт-Петербурге похоже уже все стало понятно окончательно

Концерты Канье Уэста в России вообще пропали из его расписания. Ситуация с концертом Канье Уэста становится все более безнадежной для его российских поклонников.

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