#Сводка на утро 22 октября 2024 года ▪ Ночью в Тульской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос.
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#Сводка на утро 22 октября 2024 года ▪ Ночью в Тульской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос.
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